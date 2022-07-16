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Всесвітні ігри 2022. День 9. Пул. Жінки. Фінал. Пряма трансляція
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Всесвітні ігри 2022

Українка волонтерила після початку війни, а тепер завоювала срібло Всесвітніх ігор

Богдана Голуб поступилася лише в фіналі
Інші
16 липня 23:32
Українка волонтерила після початку війни, а тепер завоювала срібло Всесвітніх ігор

Українська боєць джиу-джитсу Богдана Голуб завоювала срібло Всесвітніх ігор-2022 в Бірмінгемі.

Чемпіонка Європи-2022 зуміла дійти до фіналу змагань в не-вазі у відкритій ваговій категорії. Голуб поступилася з рахунком 0:2.

Відзначимо, що після початку війни Голуб активно займалася волонтерством і створила свій проєкт-місію «Захищаю Воїна з групи спеціального призначення».

Нагадаємо, Богдан Мочульський виграв другі Всесвітні ігри поспіль.

Сергій Лук'яненко
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