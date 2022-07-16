Український боєць джиу-джитсу завоював золото на других Всесвітніх іграх поспіль
Українка волонтерила після початку війни, а тепер завоювала срібло Всесвітніх ігор
Богдана Голуб поступилася лише в фіналі
16 липня 23:32
Українська боєць джиу-джитсу Богдана Голуб завоювала срібло Всесвітніх ігор-2022 в Бірмінгемі.
Чемпіонка Європи-2022 зуміла дійти до фіналу змагань в не-вазі у відкритій ваговій категорії. Голуб поступилася з рахунком 0:2.
Відзначимо, що після початку війни Голуб активно займалася волонтерством і створила свій проєкт-місію «Захищаю Воїна з групи спеціального призначення».
Нагадаємо, Богдан Мочульський виграв другі Всесвітні ігри поспіль.
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