Віцечемпіон Всесвітніх ігор: «Думав тренер мене привітає, а він сказав: «Телефонуй батькам – у Дніпрі прильоти»
Український боєць джиу-джитсу завоював золото на других Всесвітніх іграх поспіль
Богдан Мочульський розгромив суперника у фіналі
22:51
Дворазовий чемпіон світу боєць джиу-джитсу Богдан Мочульський завоював золото на Всесвітніх іграх-2022.
Українець зумів захистити статус чемпіона Вроцлава-2017, здолавши свого суперника у фіналі вагової категорії до 62 кг з рахунком 19:7.
Віцечемпіон Всесвітніх ігор: «Думав тренер мене привітає, а він сказав: «Телефонуй батькам – у Дніпрі прильоти»
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