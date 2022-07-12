Україна зрівнялася за кількістю золотих нагород на Всесвітніх іграх з Колумбією, яка йде другою
Українська делегація під час Всесвітніх ігор зустрілася з конгресменом США
Основною темою зустрічі стало питання надання допомоги спорту нашої країни
15:52
Українська спортивна делегація та Гері Палмер / Фото - mms.gov.uaУкраїнська спортивна делегація зустрілася з конгресменом США Гері Палмером під час Всесвітніх ігор-2022, які проходять в Бірмінгемі (США).
У зустрічі взяли участь атлети, тренери з кікбоксингу, представники Міністерства молоді та спорту і президент Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурена.
В ході зустрічі основною темою для обговорення стало питання надання допомоги українському спорту під час повномасштабної війни на території країни.
Нагадаємо, що в Бірмінгемі завершився четвертий змагальний день Всесвітніх ігор-2022. Українська збірна займає третій рядок в загальнокомандному заліку.
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