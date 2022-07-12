Чемпіон Всесвітніх ігор: «В першу чергу ця медаль для України»
Україна зрівнялася за кількістю золотих нагород на Всесвітніх іграх з Колумбією, яка йде другою
Німці поки поза конкуренцією
14:33
Фото: СКУ
В Бірмінгемі завершився четвертий змагальний день Всесвітніх ігор-2022.
Єдиною нагородою для України стало золото Богдана Колмакова в паркурі в швидкості. Відзначимо, що цей вид спорту дебютував на Всесвітніх іграх в США.
Медальний залік після 4-х змагальних днів:
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