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Всеcвітні ігри 2022. День 4. Боулінг. Прем’єра

Україна зрівнялася за кількістю золотих нагород на Всесвітніх іграх з Колумбією, яка йде другою

Німці поки поза конкуренцією
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14:33
Україна зрівнялася за кількістю золотих нагород на Всесвітніх іграх з Колумбією, яка йде другою
Фото: СКУ

В Бірмінгемі завершився четвертий змагальний день Всесвітніх ігор-2022.

Єдиною нагородою для України стало золото Богдана Колмакова в паркурі в швидкості. Відзначимо, що цей вид спорту дебютував на Всесвітніх іграх в США.

Медальний залік після 4-х змагальних днів:

Трансляції змагань дивіться на телеканалах XSPORT та XSPORT+.

Олег Шумейко-молодший
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Богдан Колмаков Всесвітні ігри

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