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Всесвітні ігри 2022. День 2. Пауерліфтинг. Жінки, важка вага. Пряма трансляція
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Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Україна - Іспанія

Україна завоювала вже п’яту медаль Всесвітніх ігор

Пауерліфтери принесли збірній третю нагороду
Інші
22:39
Україна завоювала вже п’яту медаль Всесвітніх ігор

Титулований український пауерліфтер Микола Бараннік завоював срібну медаль на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі, США.

В середній ваговій категорії він набрав найбільшу сумму в триборстві – 922,5 кг (360 кг у присіданні, 260 кг — у жимі лежачи та 302,5 кг – у тязі становій), однак, згідно з коефіцієнтом ваги (82,5 кг) став другим.

Повні результати:

Ця медаль вже третя для українських пауерліфтерів на цих Всесвітніх іграх. Раніше срібні медалі виграли Анастасія Дерев’янко і Лариса Соловйова.

Загалом же це п’ятий п’єдестал для збірної України в Бірмінгемі. Раніше золото вдалося завоювати кататистці Анжеліці Терлюзі і Софії Гречко у підводному плаванні.

Сергій Лук'яненко
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