«Тяжко було готуватися не в Україні». 17-річна українка в дебюті на Всесвітніх іграх взяла золото, та їй цього мало
Україна завоювала вже п’яту медаль Всесвітніх ігор
Пауерліфтери принесли збірній третю нагороду
22:39
Титулований український пауерліфтер Микола Бараннік завоював срібну медаль на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі, США.
В середній ваговій категорії він набрав найбільшу сумму в триборстві – 922,5 кг (360 кг у присіданні, 260 кг — у жимі лежачи та 302,5 кг – у тязі становій), однак, згідно з коефіцієнтом ваги (82,5 кг) став другим.
Повні результати:
Ця медаль вже третя для українських пауерліфтерів на цих Всесвітніх іграх. Раніше срібні медалі виграли Анастасія Дерев’янко і Лариса Соловйова.
Загалом же це п’ятий п’єдестал для збірної України в Бірмінгемі. Раніше золото вдалося завоювати кататистці Анжеліці Терлюзі і Софії Гречко у підводному плаванні.