Віцечемпіон Всесвітніх ігор: «Думав тренер мене привітає, а він сказав: «Телефонуй батькам – у Дніпрі прильоти»

Володар срібла Всесвітніх ігор-2022 в воднолижному спорті Данило Фільченко дав емоційний коментар після свого виступу в Бірмінгемі:

Була кваліфікація. Я вийшов у фінал, вийшов з води і до мене підійшов тренер. Я думав, що він привітає мене, а він сказав: «Телефонуй батькам – у Дніпрі прильоти». Перше, що я зробив, зателефонував близьким, запитав чи все в них добре.

Це складний час для всіх нас в Україні. Але ми намагаємося показувати Україну у світі з хорошого боку.

Ця медаль, я вважаю, що у мене буде на цих Іграх ще кращий результат, ще краща медаль. Я дуже хочу заспівати гімн України тут. Хочу зробити це дуже голосно.

Я дуже радий, що завоював срібло на Всесвітніх іграх. В такий час ця медаль для мене надзвичайно важлива, я зміг підійняти український прапор.

Але після мого виступу я дивився результати – судді продемонстрували, що я перший, а американець – другий чи третій. Та потім вони перевірили його заїзд ще раз. Я не думав, що опущуся нижче, тому що проїхав дуже гарно, все зробив чисто. Я був впевнений, що здобув перемогу. Багато глядачів це бачили. Всі бачили, хто сьогодні переміг. Але у нас такий спорт, що судді вирішують, хто виграє. Тому сьогодні я другий.

З початку війни я займався волонтерством, я й зараз ним займаюся. Завдяки моїм друзям з США і Європи ми змогли придбати дуже багато автівок, перегнати їх для наших хлопців з ЗСУ. Однак наприкінці травня я отримав можливість поїхати тренуватися до Європи, оскільки в Дніпрі не було такої можливості.

Війна вплинула дуже серйозно. Найбільше морально. Це дуже важко бути десь в Європі, виступати в Америці, жити нормальне життя, коли твоє місто бомбардують. Це дуже складно. Я як українець, котрий був в Україні весь цей час, розумію, що таке крилаті ракети. Це дуже страшно».