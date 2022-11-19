Українці встановили відразу три світові рекорди. Відео

Свої імена в історію вписали Мусієнко і Бараннік

Українські спортсмени Костянтин Мусієнко і Микола Баранник встановили світові рекорди.

На чемпіонаті світу з пауерліфтингу в Данії Мусієнко (до 93 кг) встановив два рекорди – в жимі лежачи і за сумою триборства. Загальний результат Костянтина 1064 кг – 387,5 в присіданні по штанзі, 351,5 в жимі лежачи і 325 кг у становій тязі.

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Баранець (до 83 кг) встановив світовий рекорд в присіданні – 375,5 кг.

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