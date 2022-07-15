Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:15
Телемагазин
12:20
Всесвітні ігри 2022. День 7. Пляжний гандбол. Півфінали. Прем’єра

Збірна України встановила власний рекорд за кількістю медалей Всесвітніх ігор

За три дні до завершення змагань у українців 32 нагороди
Інші
11:15
Збірна України встановила власний рекорд за кількістю медалей Всесвітніх ігор
Богдан Колмаков завоював золото в дебюті паркуру на Всесвітніх іграх / Фото: СКУ

Після семи днів Всесвітніх ігор-2022 Україна йде четвертою в медальному заліку.

Українські спортсмени встановили рекорд країни в рамках змагань за кількістю завойованих нагород – станом на ранок 15 липня у «синьо-жовтих» 34 нагороди (9 золотих, 9 срібних, 14 бронзових). Попереднім рекордом були 29 медалей, завойованих на ВІ-2009 (здобуто було 31 нагороду, але два золота забрали через допінг). Найкращий результат за золотими нагородами був встановлений на Всесвітніх іграх-2017 у Польщі – 10 медалей найвищого ґатунку.

Фото: СКУ

Нагадаємо, що в кікбоксингу представники України зібрали найбільших медальний урожай.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Всесвітні ігри

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Бронзовий призер Всесвітніх ігор: «Ця медаль для України та всієї нашої команди»
Бронзовий призер Всесвітніх ігор: «Ця медаль для України та всієї нашої команди»
Інші
12:04
Україна піднялася у медальному заліку Всесвітніх ігор
Головне за вчора
Україна піднялася у медальному заліку Всесвітніх ігор
Інші
09:36
Онопрієнко: «Ця медаль, перш за все, для нашої країни і мого батька, який захищає Україну»
Онопрієнко: «Ця медаль, перш за все, для нашої країни і мого батька, який захищає Україну»
Художня гімнастика
14 липня 13:38
Збірна України зберегла місце в топ-5 медального заліку на Всесвітніх іграх-2022
Збірна України зберегла місце в топ-5 медального заліку на Всесвітніх іграх-2022
Інші
14 липня 13:02
Аліна Крисько: «Я присвячую цю медаль всієї України, своїм батькам і тренеру»
Аліна Крисько: «Я присвячую цю медаль всієї України, своїм батькам і тренеру»
Інші
14 липня 09:27
Аліна Крисько завоювала срібло Всесвітніх ігор-2022 в ушу
Аліна Крисько завоювала срібло Всесвітніх ігор-2022 в ушу
Інші
14 липня 07:54

Новини: Інші

Бронзовий призер Всесвітніх ігор: «Ця медаль для України та всієї нашої команди»
Бронзовий призер Всесвітніх ігор: «Ця медаль для України та всієї нашої команди»
12:04
Збірна України встановила власний рекорд за кількістю медалей Всесвітніх ігор
Тема дня
Збірна України встановила власний рекорд за кількістю медалей Всесвітніх ігор
11:15
Україна піднялася у медальному заліку Всесвітніх ігор
Головне за вчора
Україна піднялася у медальному заліку Всесвітніх ігор
09:36
Українець завоював бронзу Всесвітніх ігор – в чвертьфіналі він здолав Болдирєва
Українець завоював бронзу Всесвітніх ігор – в чвертьфіналі він здолав Болдирєва
07:49
Саладуха: «Вибирайте не між Україною та росією, а між спортом та війною»
Саладуха: «Вибирайте не між Україною та росією, а між спортом та війною»
14 липня 21:45
Збірна України зберегла місце в топ-5 медального заліку на Всесвітніх іграх-2022
Збірна України зберегла місце в топ-5 медального заліку на Всесвітніх іграх-2022
14 липня 13:02
Аліна Крисько: «Я присвячую цю медаль всієї України, своїм батькам і тренеру»
Аліна Крисько: «Я присвячую цю медаль всієї України, своїм батькам і тренеру»
14 липня 09:27
Аліна Крисько завоювала срібло Всесвітніх ігор-2022 в ушу
Аліна Крисько завоювала срібло Всесвітніх ігор-2022 в ушу
14 липня 07:54
Зеленський затвердив закон про створення Національної лабораторії антидопінгового контролю
Зеленський затвердив закон про створення Національної лабораторії антидопінгового контролю
13 липня 20:59
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Всі новини