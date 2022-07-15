Збірна України встановила власний рекорд за кількістю медалей Всесвітніх ігор

За три дні до завершення змагань у українців 32 нагороди

Богдан Колмаков завоював золото в дебюті паркуру на Всесвітніх іграх / Фото: СКУ

Після семи днів Всесвітніх ігор-2022 Україна йде четвертою в медальному заліку.



Українські спортсмени встановили рекорд країни в рамках змагань за кількістю завойованих нагород – станом на ранок 15 липня у «синьо-жовтих» 34 нагороди (9 золотих, 9 срібних, 14 бронзових). Попереднім рекордом були 29 медалей, завойованих на ВІ-2009 (здобуто було 31 нагороду, але два золота забрали через допінг). Найкращий результат за золотими нагородами був встановлений на Всесвітніх іграх-2017 у Польщі – 10 медалей найвищого ґатунку.

Фото: СКУ

Нагадаємо, що в кікбоксингу представники України зібрали найбільших медальний урожай.