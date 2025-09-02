На стадіоні «Спартак» в Києві після Кубку України з регбі відбулося відкриття нового реабілітаційного центру для ветеранів та спортсменів. Про це повідомила бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики та радниця Офісу Президента Олена Говорова.

За її словами, проведено масштабну роботу: повністю відремонтовано приміщення, закуплено сучасне обладнання. Важливо, що проєкт реалізовано без використання бюджетних коштів – завдяки підтримці партнерів.

У центрі вже встановлено новітнє обладнання, яке дає змогу людям з інвалідністю проходити реабілітацію, тренуватися та займатися спортом. Тепер процес відновлення можна продовжувати безпосередньо на стадіоні «Спартак». Разом з Оленою Говоровою центр відкривав і чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая.