Відкрито реабілітаційний центр для ветеранів та спортсменів на стадіоні «Спартак»
Бронзова призерка Олімпіади та радниця Офісу Президента Олена Говорова розповіла про запуск важливого об’єкта, створеного завдяки підтримці партнерів
близько 2 годин тому
На стадіоні «Спартак» в Києві після Кубку України з регбі відбулося відкриття нового реабілітаційного центру для ветеранів та спортсменів. Про це повідомила бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики та радниця Офісу Президента Олена Говорова.
За її словами, проведено масштабну роботу: повністю відремонтовано приміщення, закуплено сучасне обладнання. Важливо, що проєкт реалізовано без використання бюджетних коштів – завдяки підтримці партнерів.
У центрі вже встановлено новітнє обладнання, яке дає змогу людям з інвалідністю проходити реабілітацію, тренуватися та займатися спортом. Тепер процес відновлення можна продовжувати безпосередньо на стадіоні «Спартак». Разом з Оленою Говоровою центр відкривав і чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая.
«Стадіон оживає, коли на ньому відбуваються тренування, коли там займаються люди, коли відчувається рух і життя. Це надихає, і ми точно не зупиняємося. Попереду – нові кроки у відновленні та ремонті навчально-спортивної бази «Спартака», – наголосила Говорова.
