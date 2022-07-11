Чемпіон Всесвітніх ігор: «Я знав, що переможу. Іншого шляху у мене не було. Краматорськ – це Україна»
Всесвітні ігри-2022 – в Youtube XSPORT. Прямі трансляції, огляди і перемоги українців
Зручний спосіб дивитися змагання в Бірмінгемі
11:29
Збірна України запалює на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі, США. Наші спортсмени завоювали вже більше 20 нагород і йдуть у верхній частині медального заліку.
Телеканали XSPORT і XSPORT+ вирішили зробити перегляд Всесвітніх ігор ще зручнішим і доступнішим. А тому на Youtube XSPORT ви можете переглядати прямі трансляції змагань, дивитися огляди змагальних днів, а також дізнаватися про здобутки наших атлетів.
Як приклад, трансляція змагань з сумо, де українці раз за разом підіймаються на п’єдестал:
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