Всесвітні ігри-2022 – в Youtube XSPORT. Прямі трансляції, огляди і перемоги українців

Зручний спосіб дивитися змагання в Бірмінгемі

Збірна України запалює на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі, США. Наші спортсмени завоювали вже більше 20 нагород і йдуть у верхній частині медального заліку.

Телеканали XSPORT і XSPORT+ вирішили зробити перегляд Всесвітніх ігор ще зручнішим і доступнішим. А тому на Youtube XSPORT ви можете переглядати прямі трансляції змагань, дивитися огляди змагальних днів, а також дізнаватися про здобутки наших атлетів.

Як приклад, трансляція змагань з сумо, де українці раз за разом підіймаються на п’єдестал: