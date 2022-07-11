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Всесвітні ігри 2022. День 3. Паркур. Прем’єра

Всесвітні ігри-2022 – в Youtube XSPORT. Прямі трансляції, огляди і перемоги українців

Зручний спосіб дивитися змагання в Бірмінгемі
Інші
11:29
Всесвітні ігри-2022 – в Youtube XSPORT. Прямі трансляції, огляди і перемоги українців

Збірна України запалює на Всесвітніх іграх-2022 в Бірмінгемі, США. Наші спортсмени завоювали вже більше 20 нагород і йдуть у верхній частині медального заліку.

Телеканали XSPORT і XSPORT+ вирішили зробити перегляд Всесвітніх ігор ще зручнішим і доступнішим. А тому на Youtube XSPORT ви можете переглядати прямі трансляції змагань, дивитися огляди змагальних днів, а також дізнаватися про здобутки наших атлетів.

Як приклад, трансляція змагань з сумо, де українці раз за разом підіймаються на п’єдестал:

Сергій Лук'яненко
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Всесвітні ігри-2022 – в Youtube XSPORT. Прямі трансляції, огляди і перемоги українців
Всесвітні ігри-2022 – в Youtube XSPORT. Прямі трансляції, огляди і перемоги українців
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