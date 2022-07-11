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Україна опустилася на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор
При цьому – в українців найбільша кількість медалей
09:57
За підсумками третього змагального дня Всесвітніх ігор-2022 в Бірмінгемі (США) збірна України завоювала п'ять медалей – 2 золоті, 3 бронзові.
Золоті медалі завоювали Олексій Бичков (пауерліфтінг) та Іванна Березовська (сумо). бронза у Тетяни Мельник (пауерліфтинг), Світлани Ярьомки (сумо) та Олександра Вересюка (сумо).
У медальному заліку Україна опустилася на третє місце: 8 золотих, 6 срібних і 8 бронзових медалей.
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