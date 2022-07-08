Україна завоювала першу медаль на Всесвітніх іграх
Всесвітні ігри в ефірі. Розклад трансляцій на XSPORT і XSPORT+
Програма 9 липня
08 липня 22:53
9 липня пройде другий день Всесвітніх ігор-2022, які приймає Бірмінгем, США.
Телеканали XSPORT і XSPORT + в своєму ефірі покажуть наступні змагання:
XSPORT
10:00 Підводний спорт (в запису)
17:00 Стрільба з лука
19:30 Пауерліфтінг. Чоловіки, середня вага
22:00 Пауерліфтінг. Жінки, важка вага
В ніч з суботи на неділю
1:00 Карате
3:30 Сумо
XSPORT +
8:30 Пауерліфтінг. Жінки середня вага
11:15 Спідскейтінг. Жінки/чоловіки, 500 м, 10 км
Нагадаємо, Україна завоювала першу медаль на Всесвітніх іграх.
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