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Всесвітні ігри в ефірі. Розклад трансляцій на XSPORT і XSPORT+

Програма 9 липня
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08 липня 22:53
Всесвітні ігри в ефірі. Розклад трансляцій на XSPORT і XSPORT+

9 липня пройде другий день Всесвітніх ігор-2022, які приймає Бірмінгем, США.

Телеканали XSPORT і XSPORT + в своєму ефірі покажуть наступні змагання:

XSPORT

10:00 Підводний спорт (в запису)

17:00 Стрільба з лука

19:30 Пауерліфтінг. Чоловіки, середня вага

22:00 Пауерліфтінг. Жінки, важка вага

В ніч з суботи на неділю

1:00 Карате

3:30 Сумо

XSPORT +

8:30 Пауерліфтінг. Жінки середня вага

11:15 Спідскейтінг. Жінки/чоловіки, 500 м, 10 км

Нагадаємо, Україна завоювала першу медаль на Всесвітніх іграх.

 

Сергій Лук'яненко
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Всесвітні ігри в ефірі. Розклад трансляцій на XSPORT і XSPORT+
Всесвітні ігри в ефірі. Розклад трансляцій на XSPORT і XSPORT+
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