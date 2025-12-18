XSPORT, мережа ресторанів Євразія та сімейний парк розваг Galaxy оголосили про партнерство в межах нового сезону Спортивних шкільних ліг Пліч-о-пліч у Києві. Робочу зустріч, під час якої було зафіксовано домовленості про співпрацю, відвідали представники всіх сторін.

У заході взяли участь Олександр Сукманський, головний редактор XSPORT, Оксана Тихоненко, керуюча партнерка мережі ресторанів Євразія, Альона Нестерова, представниця сімейного парку розваг Galaxy, Святослав Сирота, директор ДЮСШ №26, та заступниця голови КМДА Олена Говорова.

Спортивні шкільні ліги Пліч-о-пліч, об’єднують дітей з усієї столиці. Цього року змагання стали ще масштабнішими – учні міряються силами у 12 видах спорту.

«Цього сезону до програми додали баскетбол 3х3, біатлон, масовий футбол та настільний теніс. Ми зібрали велику кількість учасників, адже інтерес до ліг зростає щороку. Ці змагання – не лише про спорт, а й про командний дух, підтримку та єдність нашої молоді», – зазначила Олена Говорова.

У новому сезоні учасники змагатимуться в таких видах спорту: баскетбол, баскетбол 3х3, волейбол, гандбол, кросовий біатлон, легка атлетика, масовий футбол, настільний теніс, регбі-5, спортивне орієнтування, черліденг та шахи.

Змагання проходять у кількох вікових категоріях – серед учнів 1–4, 5–7, 8–9 та 10–11 класів залежно від дисципліни. За бажанням школярі беруть участь одразу в кількох видах спорту.

Партнерство XSPORT, Євразії та Galaxy спрямоване на розвиток дитячого та юнацького спорту, популяризацію активного способу життя й підтримку масштабних спортивних ініціатив для школярів у столиці.