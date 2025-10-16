У Києві розпочалася реєстрація на новий сезон Спортивних шкільних ліг «Пліч-о-пліч» 2025/2026. Цьогоріч проєкт обіцяє стати ще масштабнішим і динамічнішим, адже до програми додано нові види спорту.

Подавати заявки на участь можна до 31 жовтня. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова.

«Починаємо новий сезон Спортивних шкільних ліг «Пліч-о-пліч», які об’єднають дітей з усієї столиці. Цього року змагання стануть ще масштабнішими – помірятися силами можна у 12 видах спорту. Так, до програми додали баскетбол 3×3, біатлон, масовий футбол та настільний теніс. Ми очікуємо на велику кількість учасників, адже інтерес до ліг зростає щороку. Ці змагання – не лише про спорт, а й про командний дух, підтримку та єдність нашої молоді», – зазначила Говорова.

Учасники нового сезону змагатимуться у таких дисциплінах: баскетбол, баскетбол 3×3, волейбол, гандбол, кросовий біатлон, легка атлетика, масовий футбол, настільний теніс, регбі-5, спортивне орієнтування, черліденг та шахи.

Змагання проходитимуть у різних вікових категоріях – 1–4 класи, 5–7 класи, 8–9 класи та 10–11 класи, залежно від виду спорту. За бажанням школярі можуть брати участь у кількох дисциплінах одночасно.

Реєстрація відкрита на сайті Всеукраїнських спортивних шкільних ліг «Пліч-о-пліч» до 31 жовтня. Вносити зміни до складу команди або додавати нових гравців можна буде до 15 листопада. Реєстрацію має здійснювати вчитель фізичної культури або відповідальна особа від школи.

До участі не допускаються команди із закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю.