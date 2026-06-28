Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув чемпіон Європи
Він був рекордсменом країни
близько 2 годин томуПідписатися в
Михайло Малкуш / Фото - Facebook
На війні проти Росії загинув український пауерліфтер Михайло Малкуш. Про це повідомила Федерація пауерліфтингу України.
«Захищаючи Україну від російської агресії, загинув наш чемпіон Михайло Малкуш. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Михайла.
Вічна Слава і Вічна Пам’ять Герою».
Михайло – призер чемпіонатів світу серед юніорів, чемпіон Європи серед юніорів, рекордсмен України.
Нагадаємо, у Болгарії внаслідок падіння з 11-го поверху загинула призерка чемпіонатів Європи.
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