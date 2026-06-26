У Болгарії внаслідок падіння з 11-го поверху загинула призерка чемпіонатів Європи
Правоохоронні органи з’ясовують обставини смерті
близько 3 годин томуПідписатися в
Жанет Немет / Фото - Instagram
23 червня у Софії (Болгарія) внаслідок падіння з 11-го поверху загинула відома угорська борчиня Жанет Немет.
Правоохоронні органи з’ясовують обставини смерті 32-річної спортсменки, однією з основних версій називають самогубство.
Немет була срібною та бронзовою призеркою чемпіонатів Європи, а також учасницею Олімпійських ігор-2016.
Повідомляється, що останніми днями Жанет перебувала у важкому психологічному стані та зверталася по допомогу до психолога.
Нагадаємо, Міжнародна федерація боротьби зняла всі санкції з росії та білорусі.
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