Олег Гончар

Збірна України піднялася на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2025 у Ченду (Китай).

13 серпня українські спортсмени здобули три золоті медалі в самбо серед чоловіків: Андрій Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднєв (до 79 кг) та Петро Давиденко (до 88 кг).

Загалом у доробку України 26 медалей: 11 золотих, 9 срібних та 6 бронзових.

Завдяки трьом золотим нагородам Україна обійшла Італію, яка має 40 медалей (10 золотих, 15 срібних, 15 бронзових). Лідирують у заліку Китай (21+6+4) та Німеччина (15+13+13).

Всесвітні ігри-2025. Медальний залік

1. Китай — 21 «золото» + 6 «срібло» + 4 «бронза» = 31 медаль

2. Німеччина — 15 + 13 + 13 = 41

3. Україна — 11 + 9 + 6 = 26

4. Італія — 10 + 15 + 15 = 40

5. Франція — 7 + 9 + 9 = 25