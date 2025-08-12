Збірна України зберегла місце у топ-5 медального заліку Всесвітніх ігор
П’ятий змагальний день для «синьо-жовтих» пройшов без нагород
У китайському Ченду минув п’ятий змагальний день Всесвітніх ігор-2025. Збірній України 12 серпня не вдалося доповнити доробок жодною нагородою – у скарбничці «синьо-жовтих» залишається 23 медалі.
Всесвітні ігри-2025. Медальний залік
1. Китай – 18 + 6 + 2
2. Німеччина – 15 + 12 + 8
3. Італія – 9 + 14 + 14
4. Україна – 8 + 9 + 6
5. Франція – 7 + 8 + 8
Відзначимо, що Україна зберегла четверту сходинку у медальному заліку.
