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Збірна України завоювала ще чотири медалі на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі

Володимир Рисєв виграв турнір з пауерліфтингу
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07:56
Збірна України завоювала ще чотири медалі на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
Володимир Рисєв та Данило Ковальов / Фото - Facebook
У другій змагальних на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі (США) збірна України завоювала ще чотири медалі.

Софія Гречко стала володаркою срібла на дистанції 400 м в фінсвімінге (підводному плаванні з ластами). Ця нагорода стала для українки другої на турнірі: раніше вона виграла золото на дистанції 200 м. Третє місце на 400-метрівці зайняла ще одна представниця України Анастасія Антоняк.

У пауерліфтингу українці виграли дві медалі. Чемпіоном у важкій ваговій категорії став Володимир Рисев: 1002,5 кг (387,5 кг – в присіданні, 270 кг – в жимі лежачи і 345 кг – в становій тязі). Бронзовим призером став Данило Ковальов ( 402,5 кг – в присіданні, 295 кг – в жимі лежачи і 315 кг – в становій тязі).

Нагадаємо, команда України з сумо завоювала шість медалей на Всесвітніх іграх-2022.
Володимир Кириченко
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пауерліфтінг Софія Гречко

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