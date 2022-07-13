Зеленський затвердив закон про створення Національної лабораторії антидопінгового контролю

Під законом поставлено підпис глави держави

Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення зміни до статті 52 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» про діяльність Національної лабораторії антидопінгового контролю». Про це повідомила прес-служба Верховної Ради.

Закон передбачає створення Національної лабораторії антидопінгового контролю. Контроль за дотриманням закону покладено на Кабмін і Міністерство молоді та спорту України.

Також виконавчій владі доручили передбачити витрати з держбюджету на закупівлю обладнання для лабораторії.

Нагадаємо, створення лабораторії допоможе Україні заощадити на допінг-контролі.