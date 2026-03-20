В середу, 18 березня у столичному UNIT.City відбулась спільна зустріч Sport&Business Club та Win Win Club. Подію присвятили жінкам у спорті та бізнесі. Власними інсайтами та успішними кейсами поділилися 13 зіркових спікерок, серед яких легендарні спортсменки, керівниці великих корпорацій, очільниці спортивних федерацій, представниці державних установ, а також фахівчині з маркетингу та комунікацій.

Зустріч традиційно розпочалася зі знайомства з низкою учасників, які розповіли гостям про свою справу та відповіли на запитання СEO Sport&Business Club Олексія Браги. Після цього засновник клубу анонсував другий Ukrainian Sports Media Week, який відбудеться 16 квітня.

Перша дискусійна панель була присвячена взаємодії бізнесу та спорту. Учасники обговорили, як великі компанії інтегрують спорт у свої маркетингові стратегії, створюють спільні проєкти та будують лояльність аудиторії через історії успіху українських чемпіонів.

Спікерками цієї панелі, яку модерував співзасновник та СЕО Win Win Club Віталій Лубінець, виступили:

, генеральна директорка Arricano Real Estate; Вікторія Іртлач, комерційна директорка Forbes Ukraine.

, генеральна директорка Arricano Real Estate; Вікторія Іртлач, комерційна директорка Forbes Ukraine.

У панелі про сучасний спортивний менеджмент головними темами обговорення стали зміна підходів до управління спортивними організаціями, боротьба за увагу глядача в умовах жорсткої конкуренції, розвиток дитячо-юнацьких шкіл та побудова ефективної економіки в середині федерацій. Ці питання разом із СEO Sport&Business Club Олексієм Брагою обговорювали:

, директорка з маркетингу Української Прем’єр-Ліги; Мілана Бродовськ а, президентка Федерації пляжної боротьби України;

, директорка Департаменту молоді та спорту КМДА; Олеся Ніколенко, генеральна секретарка федерацій паделу та бадмінтону України.

Тему виживання бізнесу в кризових умовах, та чому зі спортсменів виходять чудові бізнесмени, підняла Марина Авдєєва, співвласниця «Арсенал Страхування» та засновниця Easy Peasy Insurtech, під час інтерв’ю з українською альпіністкою Тетяною Яловчак.

Про психологію великих перемог та медійність сучасних атлетів наприкінці вечора розповіли зіркові спортсменки. Своїм досвідом подолання страхів та розвитку особистого бренду під модераторством бронзового призера Олімпіади з карате Станіслава Горуни поділилися: