Футбольний клуб «Колос» (Ковалівка) розпочав будівництво чотирьох професійних падел-кортів на своїй базі. Монтаж виконує компанія Zalizko Courts – майданчики моделі Adidas PILLARFORCE FX встановлять у приміщенні колишньої льодової арени, що дасть змогу грати цілий рік незалежно від погоди.

Для покриття обрали теракотовий варіант – він відповідає ігровим стандартам і водночас вписується в естетику сучасного спортивного комплексу. Модель PILLARFORCE FX забезпечує якість відскоку, важливу як для аматорських занять, так і для тренувань на вищому рівні.

Zalizko Courts супроводжує проєкт від проєктування до фінального монтажу за принципом «під ключ». Такий формат дозволяє інтегрувати нову інфраструктуру в наявний простір без затримок і організаційних складнощів для клубу.

«Колос» – не перший і, очевидно, не останній футбольний клуб в Україні, який звертається до паделу як до способу розвитку бази і залучення нової аудиторії. Ковалівка вже давно є помітною точкою на футбольній карті країни – тепер клуб претендує на аналогічну роль і у швидко зростаючій падел-спільноті Київщини.