Падел продовжує здобувати визнання на найвищих щаблях міжнародного спорту. Олімпійська рада Азії підтвердила включення цього виду до програми Азійських ігор у закритих приміщеннях та бойових мистецтвах (AIMAG), які пройдуть у Ер-Ріяді з 13 по 21 грудня 2026 року. Змагання з паделу відбудуться з 17 по 21 грудня на арені Padel Rush Arena – майданчику, де вже проводяться турніри Premier Padel P1.

Формат змагань передбачає участь до 12 національних збірних, визнаних відповідними національними олімпійськими комітетами. Кожна команда виставить одну чоловічу і одну жіночу пару. Дедлайн попередньої реєстрації – 15 травня 2026 року.

Ця новина доповнює інше важливе рішення, прийняте раніше: падел офіційно став медальним видом спорту на XX Азійських іграх Айті-Нагоя 2026, які відбудуться з 19 вересня по 4 жовтня. Таким чином, протягом одного календарного року вид спорту двічі з'явиться на великих континентальних змаганнях під егідою ОРА.

Шлях паделу до Азійських ігор розпочався наприкінці 2025-го. Олімпійська рада Азії одноголосно визнала падел офіційним видом спорту Азійських ігор після зустрічі президента FIP Луїджі Каррaro з генеральним директором ОРА Хусейном Аль-Мусалламом у штаб-квартирі організації в Кувейті.

Включення до програми відразу двох великих мультиспортивних подій є частиною ширшої стратегії Міжнародної федерації паделу. Вид спорту вже брав участь у Європейських іграх 2023 року в Кракові, увійшов в програму Європейських ігор 2027 року в Стамбулі, та був прийнятий до програми Міжнародної федерації університетського спорту, а наявність майже 100 національних федерацій у складі FIP розглядається як ключовий фактор для потенційної заявки на включення до Олімпійських ігор 2032 року в Брісбені.

Президент FIP Луїджі Каррaro назвав появу паделу в програмі AIMAG стратегічним досягненням для всього міжнародного руху і підкреслив, що зростання виду спорту в Азії в останні роки підкріплене реальною інфраструктурою, збільшенням кількості гравців і активністю на рівні національних федерацій.