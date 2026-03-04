В українському спорті з’явився новий масштабний проєкт для популяризації паделу серед жінок – Center Ladies League. Це серія аматорських турнірів, що охоплює Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Львів, Хмельницький, Одесу та Київ.

Головна мета ліги – розвиток жіночої спільноти гравчинь та визначення найсильнішої аматорської пари країни за результатами суперфіналу, який прийматиме столиця. Організовує змагання Українська падел федерація.

Змагання орієнтовані на учасниць рівнів D та C, що робить турнір максимально доступним для тих, хто нещодавно розпочав свій шлях у цьому спорті. Формат гри обрано індивідуальний (Americano), що дозволяє кожній гравчині проявити себе та отримати новий досвід у динамічних матчах. Кожен регіональний етап збирає від 12 до 36 учасниць, а переможниці міст отримують пряму путівку до фінального етапу.

Київська частина ліги прийматиме гравчинь на двох основних локаціях – RSP Kioto та RSP Nyvky. Ігри розпочинаються вже у березні та триватимуть до середини травня.

Організатори роблять ставку на системність: графік турнірів розпланований так, щоб учасниці могли поступово підвищувати свій рейтинг та готуватися до вирішальних зустрічей. Паралельно з цим активно триває West Ladies League, яка вже охопила західні регіони країни.

Кульмінацією сезону стане суперфінал Ukraine Ladies League, який відбудеться 14 травня у Києві. Тут зустрінуться чемпіонки всіх відбіркових етапів, щоб розіграти головний трофей ліги.

Такий формат змагань створює потужний імпульс для розвитку паделу в регіонах та стимулює відкриття нових клубів, оскільки попит на якісні ігрові майданчики серед жіночої аудиторії стабільно зростає.

Падел дедалі частіше називають одним із найлегших для освоєння ракеткових видів спорту, особливо для тих, хто раніше не мав досвіду в тенісі чи сквоші. Його особливість полягає в продуманій конструкції гри, яка суттєво знижує технічний поріг входження та дозволяє новачкам уже на першому занятті проводити повноцінні розіграші та отримувати задоволення від процесу.

На відміну від класичного тенісу, де корт значно більший, а м’яч відскакує високо й швидко, падел відбувається на компактному майданчику розміром 10 на 20 метрів, оточеному скляними та металевими стінами. Саме ці стіни відіграють ключову роль у доступності спорту: вони повертають м’яч у гру навіть після невдалого удару, даючи гравцеві додатковий час на реакцію та повторну спробу.

Завдяки цьому, гра триває довше, а кількість «мертвих» м’ячів різко зменшується. Новачок не стоїть і не чекає, поки партнер подасть знову, – він постійно залучений у дію.

На кінець 2025 року в Україні нараховувалось понад 120 кортів, та близько 18 000 активних гравців. Ринок демонструє вибухове зростання попри війну. Президент Української падел федерації Олексій Дніпров прогнозує: після перемоги розвиток пришвидшиться вдвічі. Наразі Київ концентрує близько 70% усіх кортів, у регіонах лідирують Львів, Ужгород, Одеса та Хмельницький.