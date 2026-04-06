Тисячний корт для паделу в США з'явився там, де й мав: у Маямі, в готелі Thesis Hotel at Coral Gables. Це символічна межа, яка розділяє ранній ентузіазм від повноцінної індустрії.

П'ять років тому падел у Штатах майже не існував. Сьогодні він представлений у 37 штатах. Асоціація паделу США (USPA) прогнозує, що до 2030 року в країні працюватиме 20 000 кортів, а гравців стане 15 мільйонів. Членство в USPA за останній рік зросло на понад 50% – і організація вже підкріплює цифри конкретними діями: цього року відбувся дебютний сезон US National Padel, аматорського турніру, що охопив понад 160 команд із 19 клубів у 37 містах.

Паралельно зростає і фінансовий інтерес. Pro Padel League залучила $15млн у раунді фінансування серії А, який очолив співголова Charlotte Hornets Рік Шналл. Це вже другий великий раунд менш ніж за рік – у березні 2025-го ліга отримала $10 мільйонів у посівному фінансуванні. Кошти спрямовуються на розвиток команд, тренерської бази та організацію турнірів по всій Північній Америці.

Оцінки франшиз ростуть разом з інтересом великого спорту. Los Angeles Beat придбали Девід та Корі Айзен, як повідомляється, за $10 млн. Toronto Polar Bears, де серед акціонерів – Едвард Роджерс, який також має частки в клубах MLS, NBA, NHL та CFL, оцінюються у $25 млн. Коли люди, які будували бізнес навколо найбільших ліг світу, приходять у падел, це говорить про серйозність намірів.

Pro Padel League – єдина у світі професійна падел-ліга з командним форматом – об'єднує 10 клубів зі США, Канади та Мексики. Сезон 2026 року стартує у Нью-Йорку 9-12 липня, а у серпні ліга вперше завітає до Лос-Анджелеса. Цього ж року запрацює PPL II – дивізіон розвитку для північноамериканських гравців, покликаний формувати пул місцевих талантів.

Паралельно з внутрішньою лігою США вже другий рік поспіль приймають елітний Premier Padel P1 у Маямі. Другий турнір відбувся на майданчику Miami Beach Convention Center наприкінці березня 2026 року. Квитки на перший, що відбувся у 2025-му, були розпродані майже миттєво.

Індустріальне тло виглядає не менш жваво. На виставці RacquetX у Форт-Лодердейлі, яка щороку збирає представників тенісу, пиклболу та паделу, цього року зафіксовано рекордну аудиторію – понад 5 тис відвідувачів, серед яких зірка NFL Джарвіс Ландрі, понад тисячу галузевих керівників і більш ніж 125 компаній.

Американський падел ще далеко від того, щоб змагатися з пиклболом за масовість – у пиклболу близько 20 млн гравців і сотні тисяч кортів. Проте темп, з яким залучаються гроші, будуються корти та формується глядацька аудиторія, свідчить про те, що США розглядають падел не як модне захоплення, а як довгострокову спортивну індустрію.