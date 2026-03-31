25 березня Августо Експозіто, тренер національної збірної України з паделу, завітав до київської Midgard School із відкритим уроком для учнів. Під час зустрічі він поділився цікавими фактами про падел – один із найбільш динамічних ракеткових видів спорту у світі – та провів повноцінний майстер-клас для школярів.

Хлопці та дівчата отримали змогу вперше спробувати себе в цьому виді спорту під керівництвом досвідченого наставника. Такі заходи сприяють популяризації паделу серед молодої аудиторії та знайомлять дітей із новими спортивними дисциплінами.

Midgard School – це приватна школа повного дня, де дитина розвиває свій потенціал у трьох вимірах: інтелект, душа і тіло. У школі облаштована сучасна спортивна інфраструктура на будь-який смак: 25-метровий басейн з 4 дорожками, футбольне поле, два тенісні корти, корт для паделу та два волейбольні майданчики.