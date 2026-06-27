В португальському Порту визначилися групи кваліфікаційного етапу FIP Junior Euro Padel Cup 2026 – головного юніорського чемпіонату Європи з паделу. З 27 до 29 червня на кортах Padel Athletic Club за останні чотири вільні місця у фінальній стадії змагатимуться 18 чоловічих та 15 жіночих національних збірних.

Українська чоловіча команда потрапила до групи B разом із Португалією, Угорщиною та Норвегією. Серед сіяних команд чоловічого турніру за рейтингом FIP – Італія, Португалія, Нідерланди та Естонія. Тож, суперництво з португальцями одразу ставить перед українцями серйозне випробування у дебютному для збірної турніру такого рівня – "господарі" турніру стануть суперниками нашої команди 28-го червня.

Відкриватимуть турнір 27-го червня матчем проти команди Угорщини, а 29-го червня суперниками наших хлопців стануть однолітки з Норвегії.

Формат кваліфікації передбачає по три матчі в кожній зустрічі, окремо для категорій U14, U16 та U18, за круговою системою. До фінальної стадії Final 8, яка розпочнеться 30 червня, вийде лише переможець кожної групи: він приєднається до чотирьох команд, що отримали пряму путівку за результатами Чемпіонату Європи 2024 року в Угорщині – Іспанії, Франції, Швеції та Бельгії у чоловічому турнірі, а також Іспанії, Італії, Португалії та Франції у жіночому. Чинним чемпіоном в обох турнірах залишається Іспанія, яка перемогла в минулих двох розіграшах в чоловічому та жіночому розрядах.

Усі матчі кваліфікаційного етапу транслюватимуться наживо на YouTube-каналі Міжнародної падел-федерації. Склад учасників у фінальній стадії стане відомим увечері в понеділок, після завершення останніх ігор групового етапу, а сам турнір завершиться фіналами 4 липня.