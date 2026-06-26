З 27 червня по 4 липня у місті Порту (Португалія) відбудеться юніорський чемпіонат Європи з паделу – 2026 FIP Junior Euro Cup. Цьогорічний турнір стане історичним для України, адже вперше на континентальній першості виступить наша юніорська збірна.

Протягом останніх місяців Федерація формувала команду, проводила відбір, організовувала тренувальні збори та створювала умови для того, щоб українські юніори отримали можливість представити країну на найпрестижнішому турнірі Європи.

Про всі деталі підготовки, організаційні виклики та амбітні плани збірної в ексклюзивному матеріалі розповіли генеральна секретарка Української падел-федерації Олеся Ніколенко, а також старший тренер національної збірної України з паделу, призер національних першостей та учасник двох чемпіонатів Європи В’ячеслав Сєдоплатов.

Склад юніорської збірної України

До заявки команди увійшли 12 спортсменів у трьох вікових категоріях.

U14

Максим Брусиловський

Мілан Толстенко

Кирило Кириченко

Гліб Єльшин

U16

Владислав Медвідь

Михайло Танигін

Микита Герега

Олександр Твердохлібов

U18

Мартін Шегеда

Андрій Мельничин

Ярослав Садовий

Назарій Салєєв

Формат та календар турніру

Першим етапом чемпіонату стане груповий раунд, який проходитиме з 27 по 29 червня. Серед юнаків 18 збірних боротимуться за місця у Final 8.

Україна потрапила до кошика жеребкування разом із Кіпром, Чехією, Великою Британією, Польщею та Молдовою.

До фінального етапу вийдуть вісім найкращих збірних Європи. Після цього вони будуть розподілені на дві групи по чотири команди, а по дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть до півфіналів і продовжать боротьбу за медалі.

Ключові дати турніру:

27-29 червня – груповий етап;

30 червня – 2 липня – Final 8;

3 липня – півфінали;

4 липня – фінали.

Важливо, що чемпіонат Європи проходитиме у командному форматі. Результат збірної визначатиметься виступами всіх трьох вікових категорій, тому кожен матч матиме значення для підсумкового результату України.

Підготовка в Португалії: адаптація до умов чемпіонату

Ще до старту турніру українська команда вирушила до Португалії, щоб провести завершальний етап підготовки безпосередньо на місці проведення змагань. 20 червня збірна розпочала навчально-тренувальний збір у Лісабоні. Разом із командою працюють два тренери – аргентинець Августо Експозіто та В’ячеслав Сєдоплатов.

За словами представників збірної, можливість тренуватися на кортах майбутнього чемпіонату є важливою перевагою перед стартом змагань. Спортсмени знайомляться з особливостями кортів та адаптуються до місцевих кліматичних умов.

«Наші хлопці вже звикли до світла, до самого корту, до швидкості м'яча. У Португалії м'яч швидший, ніж у нас в Україні, тому що там дуже спекотно і трохи інша вологість. Для того, щоб їм було комфортно під час матчів, вони вже зараз готуються і звикають до цих умов», – розповідає Олеся Ніколенко.

Старший тренер збірної В’ячеслав Сєдоплатов додає, що адаптація стосувалася не лише гри, а й фізичного стану спортсменів після непростої дороги:

«Найскладнішою була дорога, адже спочатку спортсмени добиралися до Польщі, а вже звідти летіли до Португалії. Перший день був дуже важким, але зараз хлопці вже почуваються значно впевненіше».

Як формувалася юніорська збірна

Підготовка до чемпіонату Європи розпочалася ще у 2025 році. Федерація оголосила набір дітей з різних клубів України та розпочала пошук кандидатів до збірної. Відбір проходив у кілька етапів. Спочатку спортсмени надсилали власні відео із виконанням ігрових елементів, після чого найкращих запрошували на спеціальні кемпи під керівництвом Августо Експозіто та В’ячеслава Сєдоплатова.

До складу збірної увійшли спортсмени з різних регіонів країни – Одеси, Івано-Франківська, Чернівців, Хмельницького, Закарпаття та інших областей.

У Федерації переконані, що дебют на чемпіонаті Європи стане важливим кроком для розвитку дитячого паделу в Україні. Цього року було проведено дитячий Кубок України, за результатами якого остаточно сформували склад збірної. Через високий інтерес організаторам навіть довелося проводити додатковий турнір для молодших спортсменів. Крім того, до паделу все частіше переходять діти з інших видів спорту, зокрема з тенісу.

«Ми починали з чотирьох дітей, а завершили тим, що всі місця були зайняті, а ще близько двадцяти дітей чекали своєї черги. Це дуже хороший сигнал для розвитку дитячого паделу в Україні», – зазначила Олеся Ніколенко.

Після чемпіонату Федерація планує продовжити роботу над розвитком дитячого напрямку, створенням єдиної системи підготовки разом з Українською падел-академією та розширенням календаря дитячих змагань.

«Нам важливо, щоб у клубах дітей готували за однаковою програмою. І вже з наступного року у нас буде насичений календар турнірів не тільки для дорослих, а й для дітей».

Збори в Україні та робота над командною грою

Після формування складу команда перейшла до підготовки. Протягом року збірна провела три-чотири навчально-тренувальні збори. Основна увага приділялася контролю м’яча, переміщенню по корту, відпрацюванню взаємодії в парах та розвитку командної взаємодії.

Тренувальні табори проходили на кортах клубу RSP у Києві та UZH Padel Club в Ужгороді. Окрему роль у підготовці відіграли українські клуби, які надавали корти для тренувань та підтримували збірну. Під час зборів в Ужгороді спортсмени тренувалися безкоштовно, а головна тренерка клубу Тетяна Дичка допомагала команді з фізичною підготовкою.

Для українських юніорів чемпіонат Європи стане першим міжнародним стартом такого масштабу. Тому тренерський штаб приділяє увагу не лише технічній та фізичній підготовці, а й психологічному налаштуванню команди. За словами В’ячеслава Сєдоплатова, важливо допомогти спортсменам впоратися з емоціями та відчути впевненість перед дебютом:

«Я думаю, це перший турнір такого рівня для нашої команди і всіх наших гравців. Ми з Августо налаштовуємо їх, передаємо свій досвід, мотивуємо через командні зустрічі. Подивимось, як вони будуть реагувати на цю подію у грі. Але я впевнений, що ми зробимо все, що від нас залежить, на корті і поза кортом».

Бюджет, організація поїздки та виклики для федерації

Для Української падел-федерації участь у юніорському чемпіонаті Європи стала першим подібним проєктом. Одним із головних викликів було зібрати дітей із різних регіонів країни, організувати спільну роботу тренерського штабу та провести повноцінну підготовку команди. Водночас Ніколенко відзначає підтримку міжнародних партнерів, які допомагали вирішувати організаційні питання та сприяли підготовці збірної:

«Це наш перший досвід. Десь трохи більше часу зайняло визначитися з командою, зібрати всю цю історію докупи. Треба було зробити так, щоб усі діти приїхали в один час в одне місце, щоб тренер, який живе в Іспанії, також був поруч із командою».

За її словами, підготовка тривала кілька місяців і фінансувалася з різних джерел. Частину витрат взяла на себе Федерація, частину – батьки спортсменів, а значну допомогу надали клуби-партнери.

Підготовка до дебютного чемпіонату Європи стала результатом спільної роботи федерації, клубів, тренерів та батьків спортсменів. Особливо важливою була підтримка родин юних гравців. Деякі спортсмени навіть приїжджали на збори в Україну з-за кордону.

«До нас на збори приїжджали навіть діти, які живуть за кордоном. Батьки привозили їх в Україну, не боялися обстрілів. Це справжня синергія всіх людей, які хочуть розвивати падел», – каже Олеся.

Хто фаворити і в чому сила збірної України?

Чемпіонат Європи стане серйозним випробуванням для української команди. До фаворитів традиційно належать Іспанія, Португалія, Італія, Франція та Швеція – країни, де падел розвивається значно довше. На думку представників збірної, Україна може успішно конкурувати з командами, які перебувають на схожому етапі розвитку. Серед них називають Румунію, Угорщину, Австрію, Чехію та Молдову.

Перший досвід знайомства з високим рівнем дитячого паделу українці отримали ще на Гімназіаді в Сербії, де відчули різницю в класі, граючи проти італійців. В’ячеслав Сєдоплатов зазначає, що навіть шок від рівня гри топ-збірних – це необхідний етап зростання:

«Конкуренція дуже висока. Сьогодні бачили тренування португальців, наші хлопці були шоковані рівнем гри. Але це також буде корисно для наших гравців побачити і відчути себе в таких умовах. Це буде найкращий досвід для них».

Попри велику різницю в досвіді, тренер переконаний, що українці мають свою унікальну перевагу, на яку робиться головний акцент – командний дух:

«Найсильніша наша сторона – це характер і вміння битися до кінця. Я впевнений, що ви це побачите. Це головне, на що ми робимо акцент. Ми – команда, ми підтримуємо один одного і будемо битися до кінця».

Дивлячись на перспективу, В’ячеслав Сєдоплатов відзначає високий потенціал своїх підопічних. Для нього це покоління – першопрохідці, які вже закладають фундамент для майбутніх успіхів:

«Насправді, мені подобаються всі гравці. Вони – перші, хто починає грати у справжній падел. Я впевнений, що з часом вони почнуть витісняти більш досвідчених гравців з дорослої національної команди. Головне – не зупинятися у розвитку та продовжувати працювати».

Амбіції та цілі: налаштування на результат

Перед виходом на корти Португалії тренерський штаб зберігає реалістичний, але водночас бойовий настрій. Хоча складність змагань та досвід суперників є очевидними факторами, у збірній вірять, що команда здатна нав’язати боротьбу кожному опоненту і зробити крок до наступного етапу турніру.

Старший тренер збірної В’ячеслав Сєдоплатов підкреслює, що шлях до успіху залежить від повної самовіддачі кожного гравця:

«Якщо ми вийдемо до наступного раунду, це буде дуже сильний результат. Це реально, але для цього має скластися багато факторів. Ми зробимо все можливе на корті та за його межами».

Зі свого боку, генеральна секретарка Української падел-федерації Олеся Ніколенко акцентує увагу на стратегічному значенні цього дебюту. Для федерації цей чемпіонат – це інвестиція в майбутнє та перевірка власного потенціалу на європейській арені:

«Звичайно, ми хочемо вийти з групи. Але найважливіше – показати найкращий рівень гри, на який здатна команда. Навіть якщо суперники виявляться сильнішими, цей досвід стане важливим кроком для розвитку українського паделу».

Де дивитися матчі

Усі матчі чемпіонату Європи з паделу транслюватимуться наживо на YouTube-каналі Міжнародної падел федерації, тож підтримати українських юніорів можна буде з будь-якої точки світу.