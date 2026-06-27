Юніорська збірна України з паделу провела перший матч на дебютному для себе чемпіонаті Європи – суперником у груповому раунді стала команда Угорщини. Нагадаємо, турнір проходить у командному форматі: результат визначається за сумою результатів трьох вікових категорій: U14, U16 та U18.

Найпереконливіше виступила наймолодша пара українців: Кирило Кириченко та Максим Брусиловський (U14) обіграли угорських однолітків у двох сетах – 6:2, 6:2. У категорії U18 пара Назарія Салєєва та Андрія Мельничина теж впоралася без третього сета, перемігши 6:4, 6:2.

Найдраматичнішим видався поєдинок у категорії U16: Владиславу Медвідю та Олександру Твердохлібову довелося зіграти повний трисетовий матч. Виграши перший сет 7:6, українці втратили перевагу в другому (3:6), а у вирішальному, третьому сеті досвідченіші угорці виявилися сильнішими – 6:1. Попри це поразка в одній з трьох пар не вплинула на загальний результат матчу: завдяки двом іншим перемогам Україна здобула перемогу над Угорщиною на дебютному чемпіонатів Європи.

Наступним суперником українців стане збірна Португалії – господарі турніру та друга за силою команда Європи після Іспанії. Матчі відбудеться 28 червня, починаючи з 12:00 за київським часом. Переглянути ігри наживо можна на YouTube-каналі Міжнародної падел федерації.