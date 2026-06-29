Юніорська збірна України з паделу завершила груповий етап свого дебютного чемпіонату Європи поразкою від збірної Норвегії – останнього суперника на цій стадії турніру в Порту.

Найкраще в команді виступила наймолодша пара Максим Брусиловський та Кирило Кириченко (U14), які впевнено перегали норвезьких однолітків 6:2, 6:3. У категорії U16 Микита Герега та Олександр Твердохлібов поступилися опонентам 4:6, 1:6.

У заключному поєдинку дня пара U18 Андрій Мельничин та Назарій Салєєв боролася до останнього: програвши перший сет 3:6, хлопці спробували переломити гру в другому, але втратили його на тай-брейку – 6:7.

За підсумками всіх трьох турів групового етапу турнірна таблиця вибудувалася так: Португалія завершила груповий етап без жодної втраченої партії (9:0, 6 очок), Норвегія фінішувала другою (5:4, 5 очок), Україна – третьою (3:6, 4 очки), а Угорщина закрила таблицю (1:8, 3 очки).

Третє місце в групі означає, що для юніорської збірної України боротьба на турнірі завершується на стадії групового етапу – до Final 8 виходить лише переможець групи. Попри це, сам факт дебюту на турнірі такого рівня, а також перемога над Угорщиною в першому турі, стали важливим етапом для розвитку молодіжного напрямку українського паделу.