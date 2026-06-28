Юніорська збірна України з паделу зазнала першої поразки на дебютному для себе чемпіонаті Європи в Порту. Після перемоги над Угорщиною (2:1) у першому турі, на другий день групового етапу українців чекав іспит від збірної Португалії – однієї з лідерок світового паделу та другої за силою команди континенту після Іспанії.

Матч виявився одностороннім: усі три українські пари поступилися своїм португальським візаві з однаковим рахунком 0:6, 0:6. У категорії U14 поразку зазнали Мілан Толстенко та Гліб Єльшин, у U16 – Микита Герега та Михайло Танигін, у U18 – Мартін Шегеда та Ярослав Садовий.

Після двох ігрових днів турнірна таблиця групи виглядає так: Португалія очолює з чотирма очками (6:0 за партіями), Норвегія йде другою з трьома очками (3:3), Україна третя також з трьома очками, але гіршою різницею партій (2:4), а Угорщина закриває таблицю з двома очками (1:5).

До Final 8 з групи виходить лише команда-переможець, тож для України завтрашній матч проти Норвегії стане вирішальним для подальшої долі в турнірі – лише перемога та поразка Португалії в паралельному матчі залишає шанс на продовження боротьби за вихід у фінальну стадію. Матч відбудеться 29 червня, трансляцію можна буде дивитися наживо на YouTube-каналі Міжнародної падел федерації.