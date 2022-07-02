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Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Україна - Грузія

Уже друга за день збірна України з пляжного футболу поступилася Іспанії

Чоловіча команда «синьо-жовтих», як і жіноча, зуміла забити всього раз
Пляжний футбол
20:24
Уже друга за день збірна України з пляжного футболу поступилася Іспанії

Збірна України в матчі відбору до Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу поступилася Іспанії.

Автором єдиного м'яча «синьо-жовтих» став Юрій Щериця. Іспанці ж відповіли чотири рази.

Це був перший матч українців у групі B. Іспанія набрала вже 6 очок у квінтеті, де також представлені Італія, Німеччина і Азербайджан.

Раніше жіноча збірна України також поступилася Іспанії в матчі Євроліги (1:3).

Сергій Стаднюк
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