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Збірна України поки тільки програє на етапі жіночої Євроліги

«Синьо-жовтим» удалося забити, проте іспанки виявилися сильнішими
Пляжний футбол
18:23
Збірна України поки тільки програє на етапі жіночої Євроліги
Фото - УАФ

У матчі етапу жіночої Євроліги з пляжного футболу збірна України поступилася Іспанії.

Єдиний м'яч «синьо-жовтих» забила Юлія Костюк. Іспанки ж відповіли тричі.

Україна поки не набрала жодного очка на етапі в португальському Назаре. Раніше команда мінімально поступилася Англії (3:4).

Сергій Стаднюк
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