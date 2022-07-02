Жіноча збірна України не змогла здолати Англію на старті Євроліги-2022
Збірна України поки тільки програє на етапі жіночої Євроліги
«Синьо-жовтим» удалося забити, проте іспанки виявилися сильнішими
18:23
Фото - УАФ
У матчі етапу жіночої Євроліги з пляжного футболу збірна України поступилася Іспанії.
Єдиний м'яч «синьо-жовтих» забила Юлія Костюк. Іспанки ж відповіли тричі.
Україна поки не набрала жодного очка на етапі в португальському Назаре. Раніше команда мінімально поступилася Англії (3:4).
Коментарі 0