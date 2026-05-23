Євроліга-2026. Жіноча збірна України з пляжного футболу розгромно поступилася Швейцарії
Синьо-жовті зазнали першої поразки на турнірі
2 днi тому
Жіноча збірна України з пляжного футболу зазнала першої поразки на груповому етапі Євроліги-2026. У поєдинку четвертого туру підопічні Юрія Клименка поступилися національній команді Швейцарії.
Цей програш перервав успішну серію синьо-жовтих на турнірі. Українки раніше здобули дві впевнені перемоги з однаковим рахунком 4:1 над збірними Англії та Чехії.
Євроліга-2026. Група А. 4-й тур
Україна – Швейцарія – 0:4
Голи: Флері, 2, Індервільді, 7, Шенк, 18, Айзенеггер, 36
Завдяки цьому тріумфу Швейцарія одноосібно очолила турнірну таблицю групи А, маючи в активі максимальні дев'ять очок. Українська команда з шістьма заліковими пунктами наразі посідає другу сходинку.
Завтра, 24 травня, збірна України проведе матч заключного, п'ятого туру проти Іспанії.
Збірна України з пляжного футболу здобула дві перемоги над Естонією.
Поділитись