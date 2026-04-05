Денис Сєдашов

Національна збірна України з пляжного футболу завершила навчально-тренувальний збір у Таллінні, здобувши дві перемоги над Естонією.

У першому спарингу, який відбувся в суботу, синьо-жовті виявилися сильнішими з рахунком 3:2. У другому поєдинку українці забили сім голів — 7:4. Основний час гри завершився внічию 4:4, а в додатковий час синьо-жовті забили три м'ячі поспіль.

Збір в Естонії став етапом підготовки національної команди до старту нового сезону Євроліги.

Збірна України з пляжного футболу проведе два товариські матчі проти Естонії.