Байло та Виставкіна — бронзові призерки чемпіонату Європи-2026 у синхронних стрибках з вишки
Українки набрали 286.20 бала
Українські стрибунки у воду Ксенія Байло та Софія Виставкіна вибороли бронзові нагороди чемпіонату Європи-2026 з водних видів спорту.
У жіночому фіналі із синхронних стрибків з 10-метрової вишки український дует за підсумками п'яти раундів набрав 286.20 бала, поступившись лише спортсменкам із Великої Британії та Німеччини.
Ця медаль стала для України вже другою на поточній Євро-першості.
Україна завоювала першу медаль на Євро-2026 з водних видів спорту.
Поділитись