Сергій Разумовський

Збірна України виборола бронзові медалі чемпіонату Європи з водних видів спорту в командному міксті зі стрибків у воду. Це перша медаль на Євро-2026 для України.

Першими за медалі змагалися представники стрибків у воду, і українська команда одразу піднялася на п’єдестал. Бронзовими призерами стали Ксенія Бочек, Кірілл Болюх, Олексій Середа та Ксенія Байло.

У програмі командного міксту було шість стрибків із 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки. За підсумками виступу українці отримали 368,20 бала й посіли третє місце. Від польської команди, яка фінішувала четвертою, наших спортсменів відділили лише 0,15 бала.

Ця нагорода стала для України третьою поспіль у змішаних командних змаганнях на чемпіонатах Європи з водних видів спорту. У 2022 та 2024 роках українці здобували срібло, а тепер додали до своєї колекції бронзову медаль.

Зазначимо, що континентальна першість проходить у Парижі з 31 липня до 16 серпня. Турнір проводять раз на два роки, а цього разу спортсмени розіграють 74 комплекти нагород у п’яти дисциплінах: плаванні, плаванні на відкритій воді, синхронному плаванні, стрибках у воду та хай-дайвінгу.

На окремому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду 2025 року збірна України посіла перше місце в загальнокомандному медальному заліку. Наші спортсмени вибороли шість нагород, серед яких було п’ять золотих, зокрема й перемога в командному міксті.