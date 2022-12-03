Болюх виграв чемпіонат світу-2022 зі стрибків у воду серед юніорів
Болюх поклав в скарбничку України ще одне золото ЧС-2022 серед юніорів
15-річний українець став кращим в стрибках у воду з 10-метрової вишки
09:21
Кирило Болюх / Фото - Getty Images15-річний українець Кирило Болюх завоював друге золото на юніорському чемпіонаті світу-2022 зі стрибків у воду, який проходить в Монреалі (Канада).
Кирило виступив у віковій групі В і став кращим в стрибках у воду з 10-метрової вишки. Він набрав 476,90 балів.
Відзначимо, що для Болюха це друга медаль на ЧС-2022. Раніше він завоював золото в стрибках з 3-метрового трампліну.
Нагадаємо, що Кирило Азаров завоював золото планетарного форуму на метровому трампліні.
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