Кваша: «Коли вбивають наших дітей, навіть дівчина з росії не може входити складу Комісії атлетів FINA»

«Таємниця Аляски»
14 липня 09:50
Головний тренер збірної України зі стрибків у воду, в минулому титулований спортсмен Ілля Кваша поділився своєю думкою про призначення Марії Полякової в Комісію атлетів FINA.
«Я взагалі не розумію, як і хто подав туди кандидатуру Марії Полякової, адже жодного представника Росії не було на чемпіонаті світу, вони не мали змоги приїхати. Як це трапилося, що вона потрапила до складу Комісії, для мене незрозуміло.
Я вважаю, що це неприпустимо, тому що, коли зараз вбивають наших людей, дітей, йде війна в нашій країні, не може навіть дівчина з рф входити до складу Комісії атлетів FINA. Якщо бан, то повний. Сподіваюсь ми достукаємося до FINA і вони змінять своє рішення та, можливо, введуть наших Олексія Середу чи Андрія Говорова.
Я думаю, це запитання часу, коли змінять склад Комісії, адже Україну підтримують всі країни. Всі 47 Федерацій, які входять до складу FINA, на нашому боці».
Нагадаємо, ексклюзивно цю ситуацію для нашого сайту прокоментував Андрій Говоров.
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