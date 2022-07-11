Кваша: «Коли вбивають наших дітей, навіть дівчина з росії не може входити складу Комісії атлетів FINA»

Головний тренер збірної України зі стрибків у воду, в минулому титулований спортсмен Ілля Кваша поділився своєю думкою про призначення Марії Полякової в Комісію атлетів FINA.

Я вважаю, що це неприпустимо, тому що, коли зараз вбивають наших людей, дітей, йде війна в нашій країні, не може навіть дівчина з рф входити до складу Комісії атлетів FINA. Якщо бан, то повний. Сподіваюсь ми достукаємося до FINA і вони змінять своє рішення та, можливо, введуть наших Олексія Середу чи Андрія Говорова.

Я думаю, це запитання часу, коли змінять склад Комісії, адже Україну підтримують всі країни. Всі 47 Федерацій, які входять до складу FINA, на нашому боці».