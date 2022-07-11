Андрій Говоров: «Полякову не призначили, її вибрали атлети. Це стало найбільшою несподіванкою»

Титулований український пловець розповів XSPORT про скандал з призначенням росіянки до Комісії атлетів FINA

Андрій Говоров / фото - Simone Castrovilliari

Титулований український пловець, бронзовий призер чемпіонату світу, дворазовий чемпіон Європи та член Комісії атлетів Європейської ліги плавання (LEN) Андрій Говоров в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT поділився своєю думкою про призначення росіянки Марії Полякової в Комісію атлетів Міжнародної федерації плавання (FINA), а також розповів про кроки, які українські спортсмени роблять аби його оскарження.

Андрій, як ви ставитесь до призначення Марії Полякової в Комісію атлетів FINA?

Для мене це була несподіванка, адже її не призначили, а вибрали. Було два кандидати: з Росії та з Китаю, і Полякову вибрали атлети. І от це і стало найбільшою несподіванкою.

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Всі країни світу мають право подати заявку на свого представника в Комісію атлетів. Потім вона розглядається Комісією з етики, потом члени FINA обирають 13 представників, які будуть представляти Європу, Азію, Північну та Південну Америку, а потім спортсмени мають можливість голосувати за цих атлетів. Ми, як плавці, мали можливість голосувати тільки за плавців і не мали можливість бачити представника стрибунів чи водного поло.

Як саме Полякова потрапила у ці списки? Я чув, що президент FINA казав, що це fair-play і це нормально. Тому ми надіслали офіційного листа від всіх атлетів України, щоб нам дали офіційну відповідь по цьому запитанню.

Чи має бути повний бан росіян в усіх видах спорту без вибірковості?

Повний бан росіян в усіх видах спорту це необхідність. Тому що спорт – сила, якою можна впливати на інтернаціональну політику і мати можливість обійти ці санкції й подати як перемогу. Якщо з’являються будь-які президенти, ми повинні тиснути на федерацію та спортивну політику і висловлюватись.

Член комісії атлетів це не якась впливова посада, але в даному випадку президент FINA дає можливість рф поступово повернутися в спорт. Ми не можемо цього допустити та будемо працювати над цим питанням.

З точки зору атлетів, ми зробили все можливе, тепер чекаємо на лист-відповідь. Потім ми можемо працювати вже з ним. Нам потрібно знати їх офіційну позицію.

фото - swimswam.com фото - swimswam.com

Хочу сказати, що це вперше у стрибках у воду, що Україна має члена технічного комітету FINA. Ми працюємо з Анною, вона має дуже патріотичну позицію, тому можливо оскаржити це рішення чи в майбутньому написати новий лист щодо Полякової. Ми будемо робити все можливе, щоб Україна перемагала не тільки в спорті чи на фронті, але й на політичному спортивному фронті.

Яке взагалі в LEN і в FINA ставлення до України зараз?

LEN надає величезну підтримку українським атлетам та Україні, вони мають чітку позицію, щодо російських атлетів. У нас є великий вплив в LEN, зокрема я є членом Комісії атлетів в LEN, також у нас є багато працівників, які в різних комітетах LEN.

Санкції з боку FINA в сторону спортсменів з рф та білорусі я вважаю недостатніми, щоб казати, що FINA підтримує Україну, це моя думка. Я не знаю, що відбувається в середині FINA та що вони планують далі, але є відчуття, що вони бажають повернути росію до спорту, але це тільки відчуття. З нашого боку ми будемо працювати, щоб цього не трапилося.