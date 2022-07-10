Кваша: «Одна медаль на чемпіонаті світу – це мало»

А ще тренер поскаржився на Федерацію

Головний тренер збірної України зі стрибків у воду Ілля Кваша підбив підсумки виступу своєї команди на чемпіонат світу в Будапешті, Угорщина:

Як вам, як головному тренеру, було готувати підопічних до такого серйозного старту в умовах війни на Батьківщині?

Чесно, важко. По-перше, це війна, і вся команда дуже переймається через ситуацію на Батьківщині. Тому що багато спортсменів залишили свої рідних в зоні бойових дій, я маю на увазі Миколаїв, Запоріжжя, Маріуполь. Звичайно, вони намагаються сконцентруватись на тренувальному процесі, але війна ж нікуди не дівається. По-друге, не варто забувати про розподіл команди. Я вважаю, що усі повинні бути разом, але Федерація іншої думки. Вони роблять те, що вважають за потрібне.

Я так розумію, з вами вони не радяться?

Я б сказав, що вони ставлять мені ультиматуми. Я вважаю, що це неправильно і так не має бути. В таких складних умовах я пропонував оптимізувати склад команди на чемпіонат світу, щоб ми могли максимально боротися за медалі, але мене і тут не послухали. Казав, що для команди необхідні лікар та масажист, але вони відмовили й у цьому. Я казав, що потрібно приїхати раніше для адаптації хлопців-трампліністів, тому що два дні тренувань - це дуже мало, особливо на старті такого рівня аби відчути дошку та басейн. Як результат тому, що мене знову не послухали, є виступ хлопців – 9-й у синхроні, хоча мали усі шанси поборотися за медаль. Той же Горшковозов готувався під моїм керівництвом, я бачив, як він стрибає, він стрибав в районі 8-8,5 балів, він набрав дуже гарну форму. Далі ми вирішили аби він поїхав до свого партнера по синхрону в Аахен, а далі виступ ви вже бачили. Не знаю, що сталось. Так іноді буває, але факти є факти. Коновалов, який зайняв 50-те місце, він молодий і перспективний, але повинен був виступити краще.

Одна медаль на чемпіонаті світу це мало, так?

Звичайно. Хлопці на вишці в дуеті Болюх-Середа мали всі шанси завоювати медаль, у синхроні також мали шанси. Олексій Середа особисто міг взяти нагороду, але там був дуже напружений фінал. Проте він добре відстрибав. Головна мета зараз – це медалі тут, але всі ми дивимось на Олімпіаду-2024, вона вже дуже скоро і потрібно готуватись.

Володар єдиної української медалі на чемпіонаті Олексій Середа присвятив її нашим військовим.