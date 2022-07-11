Кваша відповів на критику своїх підопічних та Федерації зі стрибків у воду

Головний тренер збірної України Ілля Кваша у Facebook відповів на відкритий лист спортсменів, які критикують його роботу.

Вся країна бореться й мріє подолати війну, а я отримав війну з боку Федерації, яка триває ще задовго до початку повномасштабної війни.⠀

Тому буду намагатися дуже коротко, але правду:⠀

1. З моменту обрання мене на посаду Головного тренера, Федерація з її представниками звинувачує мене, Міністерство та розголошує, що я незаконно обраний, та майже ніхто в стрибках у воду.

Дуже шкода , що спортсмени такого рівня на думку представників Федерації не заслуговують на те , щоб бути разом зі збірною та творити історію і далі в цьому виді спорту та не хочуть працювати разом.

Дуже шкода, що їм також заважає новообраний старший тренер Мар‘янко Тетяна Йосипівна , яка виховала призера Олімпійських Ігор та багаторазового чемпіона Європи та призера ЧС та показала кращий результат зі всіх тренерів збірної.

Що ми бачимо? Федерація з її представниками не дуже любить тренерів зі своїм поглядом , своїми думками та відстоюванням своїх прав. Нажаль.

2. З початку війни хтось з допомогою Федерації (Токмачова Тамара Володимирівна) вивозить неповнолітніх спортсменів на збір в м.Аахен.

А я залишаюсь в Києві та покроково з Міністерством оформлюю документи на виїзд повнолітніх спортсменів, координую всі дії та виїжджаємо за свій рахунок, своїми шляхами та без жодної допомоги з боку Федерації (ми не горді, можемо і самі)⠀

3. Більшу частину приймають у Хорватії (а на той час це єдина база, яка готова була прийняти всіх спортсменів, та ще й допомогти їх сім’ям за власні кошти)

Що я бачу в ЗМІ: Президент Федерації зі стрибків у воду говорить, що басейн в Хорватії не відповідає вимогам, а значить не може підготувати спортсменів до важливих стартів.

Мабуть, мені потрібно сказати призеру Чемпіонату Світу серед юніорів, який живе та тренується у Хорватії, що база в них не така, та він не зможе досягнути більших результатів в своєму житті з таким басейном.

А ще, мабуть, даремно Патрік Хаусдінг (триразовий призер Олімпійських Ігор ,представник Німеччини ) часто тренувався на цій базі та стрибав найскладнішу програму на трампліні 3м. ⠀

Хочу зазначити, що Президент Федерації забув розказати, як я вів комунікацію з представниками Німеччини, а також домовився за тренувальний збір на одній з кращих⠀баз Європи у місті Берлін. І пропонував збірній бути разом. Але хто мене слухає?

4. Так справді, навіщо слухати Головного тренера зі стрибків у воду, якщо можна слухати далі Токмачову Тамару Володимирівну, та зробити Її почесним віце-президентом Федерації, надати вигадані повноваження, все ж таки нагородити званням Іллю Целютіна він тепер теж Головний тренер! Але Федерації. і ставити ультиматуми. Так би мовити, вирішувати долю збірної і далі.

Вибачте, а це вважається законним? До речі, щоб не бути тут голослівним, додаю адвокатський запит, на який відповіді немає, пропущені всі законні строки та до сих пір я чекаю на відповідь, чому і я повинен їх слухатись? Та як вони хочуть комунікувати з головним тренером, коли дозволено багато чого, а відповідає за результат лише головний тренер? Що це за посади і які повноваження вони за собою несуть.

5.А тепер саме цікаве!

Ілля Кваша робить все, щоб збірна тренувалась в Європі за кошти надані країнами, які нас приймають, щоб мінімізувати навантаження на Міністерство молоді та спорту і Міжнародний⠀Фонд Солідарності. Та щоб всі спортсмени змогли підготуватися до важливих стартів без повітряних тривог, бо це впливає на результат самого тренування та на результат підготовки.

Що робить Федерація?

Організовує тренерську нараду, на якій говорить: ви всі приїжджаєте до Києва і крапка! І надсилає до Міністерства листа, що дуже потрібно оплатити проживання та харчування спортсменів.

І робить все, щоб якщо не зараз, так кошти в майбутньому зайшли таки на Приватний Басейн Ліко та на Приватний Готель Фавор Спорт.

Це дійсно краще для спортсменів, які вже були у Європі, та могли б надалі тренуватися тут, поки є така можливість?

Вибачте, а за що ви думаєте? Вам дійсно потрібні стрибки у воду? Бо спортсменам знову потрібно буде виїжджати на збір та перетинати кордон через лічені дні, проходити дорогу та акліматизацію, ЗАРАДИ ЧОГО? Десь тут є прихований сенс, який знають лише вони.

Всі пів року я борюсь за право працювати! Виконувати свої обов’язки.

Але Федерація з новообраними її незаконними представниками робить все, щоб не допустити мене до басейну, до спортсменів, до підготовки.

Так, їх методи впливу працюють краще, спортсмени відмовляються від наказів Міністерства, тому що Федерація так сказала, спортсмени не знають що їм робити , та роблять те, що каже Федерація, бо як же не слухати, якщо там кажуть: «Скоро міністерства не буде, а залишиться лише Федерація і вона буде платити вам ЗП. Та функціонувати завжди!»

І дозволяють серед тренерів фразу: «Міністри Вадим Гутцайт – це змінна посада, і ми вже зміну багатьох пережили».

Ну а я для них теж змінна посада, мене так і називають: Головний тренер Міністерства!

Додаю: 1) адвокатський запит стосовно посад 2) кошторис , який направлений на Міністерство щодо оплати збору 3)Лист від Австрії, де я планую збір за кошт Федерації Австрії, поки Ліко чекає на оплату кошторисів».