Українські стрибуни у воду звернулися до Гутцайта зі скаргою на шантаж, погрози і приниження з боку тренера

Офіційний сайт Федерації України зі стрибків у воду поділився відкритим листом спортсменів, які виступають з різкою критикою головного тренера збірної Іллі Кваші.

Раніше після чемпіонату світу Кваша розкритикував дії Федерації, які, на його думку, завадили продемонструвати найкращий результат.

Шантаж, погрози та приниження – стали нормою у спілкуванні з тими з членів збірної, хто хоч трохи має залежність від поточної ситуації з відбором, місцем перебування, обраним для тренувань та іншими питаннями, що потребують виконання домовленостей для їх вирішення. Від таких «нововведень», страждають не лише результати, а кожен з нас.

І. Квашею, повністю знецінюється роль особистого тренера, таке ставлення є просто неприпустимим. Бо замість того, щоб і так в умовах війни знаходити моральні сили для адаптації до нових реалій та використовувати наявні оптимальні умови для тренування, швидкого відновлення змагальних програм, фізичного та психологічного стану, входження в бойову форму, необхідну для участі у відповідальних стартах чемпіонатів світу та Європи, ми разом з тренерами, щоденно переживаючи за рiдних, які залишилися в Україні, переживаємо ще і за себе та тренерів, які знаходяться у постійному стресі від висування нових i нових умов, які не співпадають з нашими сумісними визначеними раніше та погодженими планами підготовки. За останні місяці ми сповна відчули всі «переваги» нового головного тренера, який за цей час зумів роз'єднати команду, посіяти паніку та принести напругу та стрес у звичний тренувальний процес.

[…]

Просимо звернути увагу на складну для нас ситуацію та наші прохання:

1. Всі «розбірки» перенести на кінець сезону, адже попереду ще один важливий старт – чемпіонат Європи з водних видів спорту.

2. Дозволити нам тренуватися з нашими особистими тренерами за індивідуальними планами.

3. Позбавити нас невиправданого тиску, залякування та пресингу з боку головного та старших тренерів штатної збірної національної команди України зі стрибків у воду, яким більшість спортсменів основного складу не довіряють ані свою кар'єру, ані безпеку життя та відповідальність за нас, як написано в наказах Мінмолоді на участь в заходах.

Враховуючи те, що до вiдбiркових змагань до Олімпійських ігор залишилося вже менше року, а в таких умовах та з таким відношенням керівництва збірної до спортсменів і тренерiв, які є сьогодні, важко гарантувати високий рівень здобуття лiцензiй та боротьби за місця в фіналах і медалі.

Віримо, що будемо почутими! З повагою Анна Письменська, Олег Колодій, Станіслав Оліферчик, Данило Коновалов, Євген Науменко, Богдан Чижовський, Олексій Середа, Кiрiлл Болюхо, Софія Лискун, Ксенія Байло, Данило Аванесов, Вікторія Кесарь».