Ірина Павлюк

Після масштабного капремонту Центр спорту «Ліко» зустрів спортсменів, тренерів і гостей у новому вигляді – сучасному, світлому й готовому до великих міжнародних стартів.

Спорт живе навіть у час війни

Попри повномасштабну війну, ця арена не зупинялася ні на день. Вона стала тимчасовою домівкою для спортсменів з Донецька, Луганська, Миколаєва та Харкова, які змушені були залишити рідні міста. Тепер басейн отримав нове дихання і символізує те, що спорт в Україні не просто тримається, а розвивається.

«Liko Sportlife Olimpiyskyi» – головна база підготовки збірної України зі стрибків у воду та центр олімпійської підготовки з синхронного плавання. Це єдина арена в Україні, сертифікована World Aquatics та European Aquatics. Саме тут з 2017 року проходили чемпіонати Європи, юнацькі чемпіонати світу та міжнародні турніри. На базі працює школа зі стрибків у воду «Liko diving school», де займається понад 500 дітей.

Атмосфера відкриття

Відкриття розпочалося з екскурсії комплексом і офіційної церемонії. Але справжня магія почалася з перших стрибків у воду. Юні спортсмени, провідні атлети збірної та синхроністки показали, що український спорт має не лише історію, а й велике майбутнє.

Трибуни вибухали оплесками, а на обличчях дітей сяяли усмішки – вони вперше виступали на арені, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам.

Досягнення і перспективи

Літо-2025 стало тріумфальним для українських стрибків у воду. На чемпіонаті Європи в Анталії команда виборола 7 медалей і вперше в історії посіла перше місце у загальнокомандному заліку. Юнацька збірна втретє поспіль виграла Кубок Європи серед юніорів, а Олексій Середа приніс «срібло» чемпіонату світу в Сінгапурі – 16-ту медаль в історії виступів українців на світових першостях.

Попереду – ще амбітніші завдання. У 2026 році Париж прийме чемпіонат світу з водних видів спорту, що стане головним стартом на шляху до Олімпійських ігор, а цього юнацьку збірну чекає чемпіонат Європи в Угорщині.

Слово від Федерації

Президент Федерації стрибків у воду та синхронного плавання України Ігор Лисов наголосив:

«Сьогодні у нас є мільйони можливостей, аби створити сучасний центр, де будуть представлені всі водні види спорту – від плавання й стрибків у воду до артистичного плавання та хайдайвінгу. Такі арени мають європейські столиці, але, на жаль, поки немає їх в Україні». «Сьогодні у нас є мільйони можливостей, аби створити сучасний центр, де будуть представлені всі водні види спорту – від плавання й стрибків у воду до артистичного плавання та хайдайвінгу. Такі арени мають європейські столиці, але, на жаль, поки немає їх в Україні».

Він додав, що це завдання і для держави, і для бізнесу:

«Я бачу своєю місією зробити все можливе, щоб за один-два роки ми могли запросити до України весь світ і показати, що ми сильні, мужні, маємо талановитих дітей та гідне суспільство. «Ліко» вже сьогодні – єдиний комплекс із олімпійською ліцензією, і це наш внесок у майбутнє спорту».

Зірки про новий старт

Наймолодший чемпіон Європи Олексій Середа поділився емоціями:

«Думаю, зараз це дійсно найкращий в Європі. Все сучасно, це по-новому, класно, стильно, молодіжно. Тому коли проходжу у цей басейн, дійсно відчуваю іще якесь додаткове натхнення для того, щоб тренуватися».

Поділилася сподіваннями й легенда синхронного плавання Марта Фєдіна:

«Дуже приємно, коли в такі темні часи народжується щось нове, щось перспективне. І Сподіваюся, що через декілька років синхронне плавання буде також по масовості як стрибки у воду. Запрошую всіх бажаючих долучитися до нашої родини»

Цей день став не лише про завершення ремонту й гучні заяви, а про відродження великої спортивної арени та новий етап у житті наших спортсменів

Оновлений «Ліко» – це дім майбутніх чемпіонів. І вже сьогодні видно, що вони ростуть тут, у Києві.