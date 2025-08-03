Олег Гончар

На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Сингапурі пройшов фінал змагань у чоловіків зі стрибків з 10-метрової вишки.

Україну в фіналі представив Олексій Середа, який посів друге місце.

Українець набрав 515.2 бала, поступившись лише австралійцю Кассієлю Руссо.

Третім став мексиканець Рандал Вілларс Вальдес.

Для Середи це друга особиста медаль на чемпіонатах світу. В 2024 році він став третім на вишці.

Нагадаємо, що Середа пройшов до фіналу з п’ятим результатом.

Також відзначимо, що срібна медаль Середи є єдиною для України на чемпіонаті світу в усіх водних видах.