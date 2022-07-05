Лискун про відновлення кар'єри: «Подумала, що мені сумно живеться»

Софія Лискун / Фото: AP

Українська стрибунка в воду Софія Лискун прокоментувала свій виступ на чемпіонаті світу-2022 у Будапешті.



Про міксту ми, мабуть, найменше думали, але там вийшло краще (срібло з Олексієм Середою).

Щодо суддівства під час синхронних стрибків з Ксенією ми були незадоволені оцінками. Нас судили одні жінки, мабуть, це вплинуло на результат. Нам ставили занижені оцінки, і ми програли один бал Німеччині. У фіналі з Олексієм судили більш-менш.

Відновлення кар'єри? Мабуть, тому що я 15 років в цьому спорті. Коли я завершила кар'єру і пішла тренувати дітей, подумала, що мені сумно живеться. Не було іншого виходу, і я пішла тренуватися.

Травма у мене була, і кожен день є. З цим доведеться жити зараз. Відійшла від цього і просто пішла і звільнилася (з посади дитячого тренера). Як у всіх спортсменів постійно щось турбує, то спина, то шия, нога».