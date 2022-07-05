Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Шлях Дракона. Художній фільм
10:20
Хокей. Суперліга. Маріуполь - Сокіл

Лискун про відновлення кар'єри: «Подумала, що мені сумно живеться»

Повернення Софії вже принесла їй медаль чемпіонату світу
Стрибки в воду
09:45
Лискун про відновлення кар'єри: «Подумала, що мені сумно живеться»
Софія Лискун / Фото: AP

Українська стрибунка в воду Софія Лискун прокоментувала свій виступ на чемпіонаті світу-2022 у Будапешті.

«В особистих змаганнях на 10-метровій платформі я хотіла потрапити хоча б у фінал. Але мій грандіозний стрибок з рук мене підвів, і я зупинилася в півфіналі. У синхронних стрибках з Ксенією Байло я розраховувала на медаль, але ми увійшли до топ-6 кращих синхронних пар світу. Це теж добре, але, звичайно, хотілося медалі.

Про міксту ми, мабуть, найменше думали, але там вийшло краще (срібло з Олексієм Середою).

Щодо суддівства під час синхронних стрибків з Ксенією ми були незадоволені оцінками. Нас судили одні жінки, мабуть, це вплинуло на результат. Нам ставили занижені оцінки, і ми програли один бал Німеччині. У фіналі з Олексієм судили більш-менш.

Відновлення кар'єри? Мабуть, тому що я 15 років в цьому спорті. Коли я завершила кар'єру і пішла тренувати дітей, подумала, що мені сумно живеться. Не було іншого виходу, і я пішла тренуватися.

Травма у мене була, і кожен день є. З цим доведеться жити зараз. Відійшла від цього і просто пішла і звільнилася (з посади дитячого тренера). Як у всіх спортсменів постійно щось турбує, то спина, то шия, нога».

Відзначимо, що Лискун після Олімпійських ігор в Токіо в 2021-му році оголосила про завершення кар'єри.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу Лискун завоювала унікальну для України медаль.
Джерело: Суспільне Спорт Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Софія Лискун

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Середа: «Хочу присвятити медаль ЧС-2022 всім українським захисникам, які зараз воюють на фронті»
Середа: «Хочу присвятити медаль ЧС-2022 всім українським захисникам, які зараз воюють на фронті»
Стрибки в воду
02 липня 10:23
Україна завоювала історичну медаль чемпіонату світу
Україна завоювала історичну медаль чемпіонату світу
Стрибки в воду
01 липня 21:44
Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на чемпіонат світу
Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на чемпіонат світу
Стрибки в воду
15 червня 16:40

Новини: Стрибки в воду

Лискун про відновлення кар'єри: «Подумала, що мені сумно живеться»
Лискун про відновлення кар'єри: «Подумала, що мені сумно живеться»
09:45
Вперше в історії Україна отримала представника в техкомі FINA зі стрибків у воду
Вперше в історії Україна отримала представника в техкомі FINA зі стрибків у воду
04 липня 18:56
Збірна України зі стрибків у воду наприкінці липня вирушить на збір до Туреччини
Збірна України зі стрибків у воду наприкінці липня вирушить на збір до Туреччини
02 липня 14:52
Середа: «Хочу присвятити медаль ЧС-2022 всім українським захисникам, які зараз воюють на фронті»
Середа: «Хочу присвятити медаль ЧС-2022 всім українським захисникам, які зараз воюють на фронті»
02 липня 10:23
Україна завоювала історичну медаль чемпіонату світу
Україна завоювала історичну медаль чемпіонату світу
01 липня 21:44
Тамара Токмачова: «Юні Середа і Болюх змагалися на рівних з медалістами Олімпійських ігор»
Тамара Токмачова: «Юні Середа і Болюх змагалися на рівних з медалістами Олімпійських ігор»
30 червня 08:53
Середа і Болюх зупинилися за крок від п'єдесталу пошани на ЧС-2022. Золото – у китайської пари
Середа і Болюх зупинилися за крок від п'єдесталу пошани на ЧС-2022. Золото – у китайської пари
28 червня 22:36
Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на чемпіонат світу
Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на чемпіонат світу
15 червня 16:40
Українці Середа та Болюх стали чемпіонами Німеччини
Українці Середа та Болюх стали чемпіонами Німеччини
04 травня 18:40
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини