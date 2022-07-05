Лискун про відновлення кар'єри: «Подумала, що мені сумно живеться»
Українська стрибунка в воду Софія Лискун
прокоментувала свій виступ на чемпіонаті світу-2022 у Будапешті.
«В особистих змаганнях на 10-метровій платформі я хотіла потрапити хоча б у фінал. Але мій грандіозний стрибок з рук мене підвів, і я зупинилася в півфіналі. У синхронних стрибках з Ксенією Байло я розраховувала на медаль, але ми увійшли до топ-6 кращих синхронних пар світу. Це теж добре, але, звичайно, хотілося медалі.
Про міксту ми, мабуть, найменше думали, але там вийшло краще (срібло з Олексієм Середою).
Щодо суддівства під час синхронних стрибків з Ксенією ми були незадоволені оцінками. Нас судили одні жінки, мабуть, це вплинуло на результат. Нам ставили занижені оцінки, і ми програли один бал Німеччині. У фіналі з Олексієм судили більш-менш.
Відновлення кар'єри? Мабуть, тому що я 15 років в цьому спорті. Коли я завершила кар'єру і пішла тренувати дітей, подумала, що мені сумно живеться. Не було іншого виходу, і я пішла тренуватися.
Травма у мене була, і кожен день є. З цим доведеться жити зараз. Відійшла від цього і просто пішла і звільнилася (з посади дитячого тренера). Як у всіх спортсменів постійно щось турбує, то спина, то шия, нога».
Відзначимо, що Лискун після Олімпійських ігор в Токіо в 2021-му році оголосила про завершення кар'єри.Нагадаємо, на чемпіонаті світу Лискун завоювала унікальну для України медаль.
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