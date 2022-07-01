Романчук дебютував на чемпіонаті світу на дистанції 10 км
Україна завоювала історичну медаль чемпіонату світу
Ще ніколи наші спортсмени не підіймалися на пєдестал в цій дисципліні
21:44
Українські стрибуни у воду Софія Лискун і Олексій Середа завоювали срібну медаль чемпіонату світу у змаганнях змішаних синхронних пар на вишці.
Український дует ледь не втратив другу сходинку після передостаннього стрибку, але завершив виступ на високому рівні і, зрештою, залишив американців позаду:
Це десята медаль збірної України на чемпіонаті світу з водних виді спорту-2022, але перша в стрибках у воду. Насправді, з 2017 року у нас не було медалей у стрибках у воду на рівні чемпіонату світу.
Окрім того, це срібло стало першим для України в історії в цій дисципліні – синхронному міксті з вишки. Вона дебютувала на ЧС в 2015 році.
На додачу, для 20-річної луганчанки Лискун і 16-річного миколаївця Середи ця медаль стала першою на рівні чемпіонатів світу.
Попередню медаль нашій збірній на цьому чемпіонаті світу приніс пловець Михайло Романчук.
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