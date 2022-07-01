Україна завоювала історичну медаль чемпіонату світу

Ще ніколи наші спортсмени не підіймалися на пєдестал в цій дисципліні

Українські стрибуни у воду Софія Лискун і Олексій Середа завоювали срібну медаль чемпіонату світу у змаганнях змішаних синхронних пар на вишці.

Український дует ледь не втратив другу сходинку після передостаннього стрибку, але завершив виступ на високому рівні і, зрештою, залишив американців позаду:

Це десята медаль збірної України на чемпіонаті світу з водних виді спорту-2022, але перша в стрибках у воду. Насправді, з 2017 року у нас не було медалей у стрибках у воду на рівні чемпіонату світу.

Окрім того, це срібло стало першим для України в історії в цій дисципліні – синхронному міксті з вишки. Вона дебютувала на ЧС в 2015 році.

На додачу, для 20-річної луганчанки Лискун і 16-річного миколаївця Середи ця медаль стала першою на рівні чемпіонатів світу.

Попередню медаль нашій збірній на цьому чемпіонаті світу приніс пловець Михайло Романчук.