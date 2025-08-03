Олексій Середа вийшов у фінал ЧС зі стрибків з вишки
Українець показав п’ятий результат у півфіналі
близько 2 годин тому
На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Сингапурі українець Олексій Середа вийшов у фіналі змагань зі стрибків із 10-метрової вишки.
Середа набрав 471.80 бала, покращивши свій кваліфікаційний результат (447.35 бала), і посів п’яте місце, забезпечивши вихід до фіналу.
Другий українець, Марк Гриценко, завершив півфінал на 15-й позиції з результатом 405.35 бала, не потрапивши до топ-12.
Фінал відбудеться 3 серпня о 12:32 за київським часом.
Нагадаємо, Бухов не зумів захистити звання чемпіона світу на коронній дистанції.