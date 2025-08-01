Бухов не зумів захистити звання чемпіона світу на коронній дистанції
Українець завершив виступи у Сінгапурі у плаванні на 50 м вільним стилем вже у півфіналі
40 хвилин тому
Фото: Instagram
Чемпіон світу-2024 Владислав Бухов не зумів захистити звання найкращого плавця планети на дистанції 50 м вільним стилем.
На ЧС-2025 у Сінгапурі у коронній дисципліні українець завершив виступи у півфіналі. Українець у першій групі показав шостий результат (21.82 с) та не увійшов до вісімки найкращих, які відібралися до фіналу змагань.
Нагадаємо, що Кетрін Ледекі встановила рекорд за кількістю золотих медалей ЧС з плавання серед жінок.
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