Олег Шумейко

Чемпіон світу-2024 Владислав Бухов не зумів захистити звання найкращого плавця планети на дистанції 50 м вільним стилем.

На ЧС-2025 у Сінгапурі у коронній дисципліні українець завершив виступи у півфіналі. Українець у першій групі показав шостий результат (21.82 с) та не увійшов до вісімки найкращих, які відібралися до фіналу змагань.

Нагадаємо, що Кетрін Ледекі встановила рекорд за кількістю золотих медалей ЧС з плавання серед жінок.