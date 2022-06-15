Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на чемпіонат світу

9 спортсменів виступлять в Угорщині

Олексій Середа / Фото: Getty Images

Збірна України зі стрибків у воду визначилася зі складом, який представить країну на чемпіонаті світу в Угорщині:



Жінки: Ксенія Байло, Софія Лискун.

Чоловіки: Кірілл Болюх, Олександр Горшковозов, Олег Колодій, Данило Коновалов, Євген Науменко, Станіслав Оліферчик, Олексій Середа.

Відзначимо, що для Болюха, Байло, Коновалова та Науменко це буде дебютний дорослий ЧС. Змагання серед стрибунів розпочнуться 26 червня і закінчаться 3 липня.

Раніше став відомий склад команди з артистичного плавання.